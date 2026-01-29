Le secret de l'herboriste

Dans un Royaume où le pouvoir des plantes est interdit, Hellébore saura-t-elle innocenter les siens ? Dans un monde où la magie est autorisée et l'herboristerie interdite, Hellébore pratique son art dans le plus grand secret. Inspectrice des jardins du baron de Kenwood, elle vit sur le domaine avec ses soeurs triplées, jusqu'au jour où son employeur est empoisonné. Elle est alors emprisonnée par le marquis d'Ogmore qui menace de la faire accuser si elle ne démasque pas le meurtrier. Ses seules ressources ? Sa science des plantes, ses soeurs, ainsi que le cavalier du marquis, un allié inattendu qui pourrait bien faire battre son coeur... Alors que les empoisonnements se multiplient, Hellébore parviendra-t-elle à arrêter le coupable avant qu'il ne soit trop tard ? Une romantasy envoûtante où planent dangers et interdits.