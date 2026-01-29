Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Le secret de l'herboriste

Alice Doublier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans un Royaume où le pouvoir des plantes est interdit, Hellébore saura-t-elle innocenter les siens ? Dans un monde où la magie est autorisée et l'herboristerie interdite, Hellébore pratique son art dans le plus grand secret. Inspectrice des jardins du baron de Kenwood, elle vit sur le domaine avec ses soeurs triplées, jusqu'au jour où son employeur est empoisonné. Elle est alors emprisonnée par le marquis d'Ogmore qui menace de la faire accuser si elle ne démasque pas le meurtrier. Ses seules ressources ? Sa science des plantes, ses soeurs, ainsi que le cavalier du marquis, un allié inattendu qui pourrait bien faire battre son coeur... Alors que les empoisonnements se multiplient, Hellébore parviendra-t-elle à arrêter le coupable avant qu'il ne soit trop tard ? Une romantasy envoûtante où planent dangers et interdits.

Par Alice Doublier
Chez Slalom

|

Auteur

Alice Doublier

Editeur

Slalom

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Le secret de l'herboriste par Alice Doublier

Commenter ce livre

 

Le secret de l'herboriste

Alice Doublier

Paru le 29/01/2026

384 pages

Slalom

18,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782375545256
9782375545256
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Grand Prix RTL 2026 : les 5 romans qui bouleverseront votre hiver Ce que le recul de l’écriture manuscrite dit des inquiétudes éducatives Perquisitionnée, Violette and Co dénonce des “agissements de police politique” Rentrée littéraire d’hiver 2026 : le palmarès des Prix Transfuge
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.