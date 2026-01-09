Inscription
#Roman francophone

Aqua

Gaspard Koenig

ActuaLitté
Après son best-seller Humus, Gaspard Koenig poursuit son exploration romanesque des éléments Quand Martin Jobard, un enfant du pays devenu haut fonctionnaire à Paris, décide de revenir briguer la mairie de son village normand et de moderniser le réseau d'eau potable, il trouve sur son chemin Maria, la joyeuse et idéaliste tenancière de l'épicerie, qui a écrit une thèse sur les communs et défend la source traditionnelle. La lutte qui s'engage va éveiller, chez les habitants, le pire comme le meilleur. Maria pourra-t-elle changer le cours des choses ? Sur fond de crise de l'eau, Aqua met en scène de manière réaliste et documentée une communauté rurale prise dans des contradictions contemporaines, entre désir d'autonomie, apathie citoyenne, arcanes de la politique locale et tutelle de l'Etat-Providence. Comment gérer des ressources naturelles qui se raréfient ? Peut-on encore "faire village" ? Mêlant mythologies normandes de l'eau et bureaucratie des communautés de communes, maniant à la fois la poésie et l'ironie, Aqua tisse une impressionnante toile de personnages où se mêlent un ministre trop pressé, une naturopathe bouddhiste, un éleveur mélancolique, une préfète amoureuse, un maire philosophe, une hydrogéologue anticapitaliste... Inscrit dans le même terroir qu'Humus et reprenant certains de ses personnages secondaires, le nouveau roman de Gaspard Koenig constitue le second volume d'une ambitieuse tétralogie autour des quatre éléments

Par Gaspard Koenig
Chez Editions de l'Observatoire

|

Auteur

Gaspard Koenig

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Littérature française

Aqua

Gaspard Koenig

Paru le 09/01/2026

432 pages

Editions de l'Observatoire

23,00 €

ActuaLitté
9791032932025
© Notice établie par ORB
