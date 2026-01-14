Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

L'Esprit de sel

Guillaume Viry

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est l'histoire d'Ita qui grandit à Sieradz avec son père, marchand de harengs, et sa mère. Ils sont pauvres. Ils sont juifs. Après la mort des parents, emportée au hasard des routes, elle se retrouve à Liège, Ostende, Bruxelles puis Paris avec ce dé à coudre dont sa mère l'a convaincue de ne jamais se défaire pour survivre. L'histoire tragique qui se termine à l'aube de la rafle du Vel d'Hiv ne dit rien du ton ni du rythme du récit, ni des silences, ni du fil de la narration dont le déroulé, tel un poème épique, avance et revient avec sa scansion et ses refrains.

Par Guillaume Viry
Chez Editions du Canoë

|

Auteur

Guillaume Viry

Editeur

Editions du Canoë

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur L'Esprit de sel par Guillaume Viry

Commenter ce livre

 

L'Esprit de sel

Guillaume Viry

Paru le 14/01/2026

120 pages

Editions du Canoë

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487558144
9782487558144
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Le site Anna’s Archive frappé par une suspension soudaine Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Pourquoi le Palais de la Porte Dorée a battu tous ses records de fréquentation en 2025
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.