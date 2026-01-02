Inscription
#Imaginaire

Gardiens de fer Tome 1

Christophe Alliel, Albertine Ralenti

ActuaLitté
Dans un monde asservi par les machines, un garçon et son chien pourraient bien rallumer l'étincelle de la révolte. La Terre est dévastée depuis que les hommes ont perdu la guerre contre les machines extraterrestres. Trente ans après l'invasion de la planète bleue par les Phantoms, les géants de métal, l'Humanité vit sous leur joug. Réduits en esclavage, les survivants travaillent à extraire l'énergie vitale, le " Mantra ", pour alimenter les vaisseaux-mondes ennemis. Mais dans les ruines d'un monde brisé, l'espoir n'est pas tout à fait mort... Au milieu des décombres, Soni, un jeune récupérateur débrouillard, rêve de liberté. Avec son fidèle chien Dumpling, il écume les décharges à la recherche de pièces détachées. Un jour, il découvre un mystérieux générateur au coeur d'un ancien mécha de guerre. Et si cette trouvaille changeait tout ? Mais quand Dumpling est grièvement blessé, Soni n'a plus le choix : pour sauver son chien, le jeune garçon doit vendre son mécha... quitte à s'aventurer dans les bas-fonds dangereux de la cité et à affronter le gang des Majanghs. Mais rien ne va se passer comme prévu. Soni pourrait se retrouver malgré lui dans l'arène du tournoi First Strike, où humains et Phantoms s'affrontent dans des combats titanesques ! Piégé, il va devoir prouver sa valeur ou périr... Christophe Alliel revient chez Glénat avec une nouvelle série de science-fiction où un inséparable duo pourrait changer la face du monde. Entre combats de robots, secrets de guerre et dépassement de soi, le premier album de cette tétralogie pleine d'action et d'émotion nous emporte vers des aventures titanesques où l'acier va plier face au courage d'un garçon.

Par Christophe Alliel, Albertine Ralenti
Chez Glénat

|

Auteur

Christophe Alliel, Albertine Ralenti

Editeur

Glénat

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Retrouver tous les articles sur Gardiens de fer Tome 1 par Christophe Alliel, Albertine Ralenti

Commenter ce livre

 

Gardiens de fer Tome 1

Christophe Alliel

Paru le 02/01/2026

64 pages

Glénat

12,50 €

ActuaLitté
9782344067130
© Notice établie par ORB
plus d'informations

