Inès, 12 ans, est le genre a` castagner ceux qui cherchent des embrouilles a` son frère, Tristan, autiste de 16 ans. Tristan lui, est plutôt du genre a` regarder des deux côtés avant de traverser. Mais ce jour-là`, il ne parvient pas a` retenir sa soeur qui, courant après son chien... ... bascule dans un univers parallèle. Bordeterre. C'est le nom de cette ville, perchée sur une faille entre deux plans de réalité´. Les gens qui y tombent ne peuvent plus la quitter. On y croise des gamins qui chantent pour faire tourner un moulin, des châtelains qui pêchent des cailloux, des ferrailleurs rebelles qui font tirer leurs caravanes par des poules... et des créatures étranges. Inès, par nature, est ravie. Elle explore, renifle le derrière de Bordeterre avec une joie souveraine, comme le chien qu'elle a suivi. Tristan est plus inquiet : il y a quelque chose de pourri dans cette ville.