#Essais

Plongez dans votre cerveau

Sylvie Chokron

Savoir comment fonctionne son cerveau pour mieux comprendre ses émotions au quotidien. Et si vous faisiez enfin connaissance avec votre cerveau ? Vous allez ainsi mieux comprendre vos émotions, vos réactions face à des situations du quotidien comme face à l'imprévu. Pourquoi une promenade dans la nature ou un instant de silence vous font-ils tant de bien ? De quelle façon la contemplation d'un tableau, un match de football ou une musique activent-ils vos circuits neuronaux ? Comment l'arrivée d'un enfant modifie-t-elle la physiologie du cerveau de ses parents ? Autant de questions essentielles auxquelles vient répondre cet ouvrage aussi complet qu'accessible. " Une passionnante exploration du cerveau. " " Bel & Bien ", France 2

Sylvie Chokron
Chez Pocket

|

Auteur

Sylvie Chokron

Editeur

Pocket

Genre

Cerveau et psychologie

Plongez dans votre cerveau

Commenter ce livre

 

Plongez dans votre cerveau

Sylvie Chokron

Paru le 29/01/2026

228 pages

Pocket

8,70 €

9782266354844
