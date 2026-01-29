Plongez dans votre cerveau

Savoir comment fonctionne son cerveau pour mieux comprendre ses émotions au quotidien. Et si vous faisiez enfin connaissance avec votre cerveau ? Vous allez ainsi mieux comprendre vos émotions, vos réactions face à des situations du quotidien comme face à l'imprévu. Pourquoi une promenade dans la nature ou un instant de silence vous font-ils tant de bien ? De quelle façon la contemplation d'un tableau, un match de football ou une musique activent-ils vos circuits neuronaux ? Comment l'arrivée d'un enfant modifie-t-elle la physiologie du cerveau de ses parents ? Autant de questions essentielles auxquelles vient répondre cet ouvrage aussi complet qu'accessible. " Une passionnante exploration du cerveau. " " Bel & Bien ", France 2