Carnage à Abu Dhabi

A Abu Dhabi l'assassinat de deux jeunes femmes " call girls de luxe ", étaient deux agents sous couverture qui travaillaient pour les services secrets britanniques. Malko est envoyé au Moyen Orient pour tenter de faire la lumière sur un coup d'Etat en préparation. Peu de temps après son arrivée, il rencontre Mandy Brown, la jeune femme qu'il avait sauvée de la mort l'année précédente (Opération Matador SAS 56). Malko parvient à " placer " Mandy Brown dans le lit du sheikh Khalid Ben Rashid afin qu'elle l'espionne. - Allez me chercher le directeur, vite ! ordonna Malko. Le directeur, de petite taille, les cheveux en brosse, surgit des bureaux de l'administration. - Que puis-je pour vous ? demanda-t-il en souriant. Malko posa sur le comptoir la mallette noire reliée à son poignet par une chaîne. - Cette mallette est bourrée d'explosifs, dit-il. Elle va sauter d'un moment à l'autre. Moi avec, si je ne parviens pas à l'ouvrir avant.