#Roman francophone

Enfin silence

Ruslan Hordiienko

"Viens, on va dans un café, on s'installe a une table et on ne prononce aucun mot. On se dévisage, on s'exprime avec nos gestes, nos regards, nos sourires... Et ce n'est qu'au bout d'un certain temps, si on le veut, bien sûr que l'on s'adresse la première parole. Ou que l'on se quitte, sans connaître la voix de l'autre." Ces mots, ce sont ceux d'un jeune homme, qui, suite à plusieurs déceptions amoureuses, décide de supprimer la parole dans un contexte où elle semble pourtant indispensable : les rencontres. Sur l'ioder, il propose à des partenaires de s'appréhender autrement, en silence, et de laisser parler leurs corps, leurs gestes, leurs émotions. Que peut-on alors exprimer sans rien se dire ? L'auteur, avec une écriture fine et sensible, nous entraîne au gré de ces rendez-vous dans l'exploration du silence, sa réception et ses multiples interprétations.

Enfin silence

Ruslan Hordiienko

Paru le 09/01/2026

160 pages

François Bourin Editeur

14,00 €

9791025206928
© Notice établie par ORB
