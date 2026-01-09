Inscription
#Roman francophone

Pas si tant

Salomé Botella

ActuaLitté
On plante, on bêche, on fait des tas, on fend une bûche, on roule une pâte. Salomé Botella rassemble ces gestes du quotidien, ces souvenirs de l'enfance, et dresse le portrait de son adolescence rurale dans un premier roman lucide et tendre, à la forme brève, empreint de l'oralité chère à la campagne où elle grandit. Pas si tant, c'est l'histoire universelle d'une enfance qu'on quitte, avec ses images, ses lieux et ses personnages. C'est surtout la voix d'une génération, qu'on ne lit pas souvent, qui porte les traces d'histoires et de gestes transmis et qui s'attarde à mettre en récit ces espaces, leurs façons de dire et leurs façons de faire.

Par Salomé Botella
Chez L'Ogre Editions

|

Auteur

Salomé Botella

Editeur

L'Ogre Editions

Genre

Littérature française

Pas si tant

Salomé Botella

Paru le 09/01/2026

127 pages

L'Ogre Editions

13,50 €

ActuaLitté
9782377562572
© Notice établie par ORB
