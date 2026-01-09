On plante, on bêche, on fait des tas, on fend une bûche, on roule une pâte. Salomé Botella rassemble ces gestes du quotidien, ces souvenirs de l'enfance, et dresse le portrait de son adolescence rurale dans un premier roman lucide et tendre, à la forme brève, empreint de l'oralité chère à la campagne où elle grandit. Pas si tant, c'est l'histoire universelle d'une enfance qu'on quitte, avec ses images, ses lieux et ses personnages. C'est surtout la voix d'une génération, qu'on ne lit pas souvent, qui porte les traces d'histoires et de gestes transmis et qui s'attarde à mettre en récit ces espaces, leurs façons de dire et leurs façons de faire.