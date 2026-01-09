Afin de lutter contre la surpopulation, le Parti mondial décrète la "dévitalisation" systématique des hommes à 50 ans et des femmes à 45 ans. Dans cette société hyper répressive où il faut savoir tuer, la violence et l'absence d'empathie deviennent les valeurs essentielles, et le Parti recrute ses membres parmi les jeunes garçons les plus brutaux. Albin, que ses parents destinaient à libérer le monde de la tyrannie, se révèle au contraire particulièrement doué pour la torture et la manipulation. Vite repéré et choyé par les autorités, il met son génie au service de ses ambitions dans l'espoir de devenir, un jour, président du Parti mondial. Mais les règles du jeu peuvent changer à tout moment... Publié en 1981 dans le même volume que Viande, et tout aussi glaçant, Albin explore une autre figure de la cruauté normalisée : celle du pervers mégalomane prêt à tout pour conquérir le pouvoir, même si cela implique d'avancer sur des montagnes de cadavres.