Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman étranger

Albin

Benoît Meunier, Martin Harnicek

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Afin de lutter contre la surpopulation, le Parti mondial décrète la "dévitalisation" systématique des hommes à 50 ans et des femmes à 45 ans. Dans cette société hyper répressive où il faut savoir tuer, la violence et l'absence d'empathie deviennent les valeurs essentielles, et le Parti recrute ses membres parmi les jeunes garçons les plus brutaux. Albin, que ses parents destinaient à libérer le monde de la tyrannie, se révèle au contraire particulièrement doué pour la torture et la manipulation. Vite repéré et choyé par les autorités, il met son génie au service de ses ambitions dans l'espoir de devenir, un jour, président du Parti mondial. Mais les règles du jeu peuvent changer à tout moment... Publié en 1981 dans le même volume que Viande, et tout aussi glaçant, Albin explore une autre figure de la cruauté normalisée : celle du pervers mégalomane prêt à tout pour conquérir le pouvoir, même si cela implique d'avancer sur des montagnes de cadavres.

Par Benoît Meunier, Martin Harnicek
Chez Monts Métallifères

|

Auteur

Benoît Meunier, Martin Harnicek

Editeur

Monts Métallifères

Genre

Littérature tchèque et slovaqu

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Albin par Benoît Meunier, Martin Harnicek

Commenter ce livre

 

Albin

Martin Harnicek trad. Benoît Meunier

Paru le 09/01/2026

154 pages

Monts Métallifères

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494990074
9782494990074
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Pourquoi le Palais de la Porte Dorée a battu tous ses records de fréquentation en 2025 Le site Anna’s Archive frappé par une suspension soudaine
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.