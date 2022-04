Initiation à la communication avec l'au-delà. Techniques, Exercices, Visualisation

Un livre très accessible pour développer ses facultés et s'initier à la pratique de la médiumnité. " La médiumnité n'a rien de mystérieux. Ce n'est pas un don inné que l'on reçoit à la naissance ; il suffit de développer ses facultés ! " Dans cet ouvrage, Sue Dhaibi invite le lecteur à aborder la médiumnité en se libérant des clichés et propose une façon d'expérimenter la communication avec l'au-delà à la portée de tous. Il suffit, selon elle, d'une technique adaptée, d'un peu de pratique et d'une bonne connaissance de soi-même et de ses limites. Au fil des pages, vous découvrirez des exercices pour établir de manière consciente une connexion avec le monde spirituel, que vous pourrez exploiter pour vous-même ou pour les autres. En affinant vos perceptions extrasensorielles, en prenant contact avec vos chers défunts ou en expérimentant un voyage astral, vous trouverez des réponses à vos questions existentielles. Mais surtout, vous réaliserez que la communication avec le monde spirituel peut se faire de façon très naturelle...