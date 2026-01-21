Inscription
#Roman francophone

Hurlevent

Emily Brontë

" Les fantômes de Catherine et de Heathcliff cesseront-ils jamais de hanter nos mémoires ? " Les Hauts de Hurlevent, Emily Brontë Unique roman d'Emily Brontë et grand classique gothique, cette tragédie enivrante qui mêle obsession et revanche prend vie dans le film " Hurlevent " d'Emerald Fennell, qui en restitue l'esprit et la force romanesque, avec Margot Robbie dans le rôle de Cathy et Jacob Elordi dans celui de Heathcliff. Publié sous un pseudonyme masculin en 1847, l'un des chefs-d'oeuvre de la littérature classique anglaise du xixe siècle, heurta les conventions morales de son époque. Un siècle plus tard, Georges Bataille considère, Les Hauts de Hurlevent, comme " peut-être la plus belle, la plus profondément violente des histoires d'amour... l'un des plus beaux livres de la littérature de tous les temps ".

Par Emily Brontë
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Emily Brontë

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Littérature française

Hurlevent

Emily Brontë trad. Frédéric Delebecque

Paru le 21/01/2026

560 pages

Hugo et Compagnie

5,90 €

9791042906320
