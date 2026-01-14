Concours ATSEM/ASEM Externe, interne et 3e voie Catégorie C

Cet ouvrage propose un entraînement complet aux épreuves des concours ATSEM et ASEM (externe, interne et 3e voie, catégorie C). Toutes les épreuves : - Admissibilité - Ecrit : 20 QCM (concours externe) ou 3 à 5 QRC basées sur un dossier (concours interne et 3e voie), portant sur des situations concrètes. - Admissibilité sur examen d'un dossier (concours ASEM) : lettre de motivation et document retraçant l'expérience et le parcours du candidat ainsi qu'un questionnaire. - Oral d'admission - entretien avec le jury - aptitude, motivation et connaissance de l'environnement professionnel (concours externe) ; - parcours professionnel du candidat et conversation avec le jury (concours interne et 3e voie) ; - parcours professionnel, motivation, conversation avec le jury et mise en situation (concours ASEM). La préparation pas à pas pour réussir - Les infos utiles : tout ce qu'il faut savoir de l'inscription au jour J. - Les bonnes méthodes : toute la méthodologie et les conseils pour progresser. - 22 sujets d'annales corrigés pour les ATSEM, l'élaboration du dossier d'admissibilité pour les ASEM et des questions types pour préparer l'oral. - Les PLUS offerts : 13 sujets d'annales corrigés à retrouver sur dunod. com.