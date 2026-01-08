Le nord à contre-jour

Une famille recomposée vit ses premières vacances, une dizaine de jours au Danemark. Ce voyage est en enjeu, il doit être une réussite. La narratrice cherche la bonne distance auprès des enfants de son compagnon, qui ont reçu une éducation différente de celle qu'elle-même donne à sa fille. Elle aimerait tout dire, lui penche pour préserver les siens. Tout en évoquant ses propres parents divorcés, la narratrice scrute d'un oeil aigu la frénésie joyeuse et envahissante de la petite, le silence mystérieux du garçon, les remarques de l'ado qui trouve ce couple d'adultes "kitsch" . Elle observe avec une honnêteté magnifique les jalousies ou les prises de pouvoir qui se tissent autour des tendresses ou des admirations réciproques. L'équilibrisme nécessaire aux repas, les visites de villes sous des trombes d'eau ou la lumière photogénique d'un printemps pluvieux sont autant d'occasions de mieux saisir ce qui se joue dans ces relations reconfigurées. Prix Nicolas Bouvier au Festival Etonnants voyageurs à Saint Malo pour "Chroniques de l'Occident nomade" (Zoé, 2011 et Zoé Poche, 2013), Aude Seigne a ensuite notamment publié "Une toile large comme le monde" (Zoé, 2017 et Zoé Poche, 2025) et poursuit aujourd'hui son enquête sur les liens que nous entretenons les uns avec les autres.