" Vous êtes souvent heureux sans en avoir conscience". Livre culte de la spiritualité, Le Prophète est un des livres les plus lus au monde. Sa poésie a inspiré des dizaines de millions de personnes, croyantes ou athées. Véritables trésors de sagesse, les enseignements du Prophète sont simples et intemporels. Ils nous éclairent sur toutes les grandes questions universelles : l'amour, l'amitié, la joie, la liberté, le travail, la maison, les enfants, la parole, la mort ou encore le temps. Poète et peintre libanais, KHALIL GIBRAN est un auteur incontournable du XX ? siècle et de la littérature orientale. Il s'installe à New York à partir de 1911, et écrit en arabe et en anglais. Le Prophète est sa plus grande oeuvre. Nouvelle traduction par Véronique Minder.