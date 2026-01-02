Lui est venu seul dans cette capitale du golfe Arabo-Persique. Il est l'étranger. Elle le nomme le dérangeur. C'est pourtant elle qui mène la révolte contre les hommes, le mariage, la religion, la société. Leur chemin passe par le désert et les lieux de la ville cosmopolite - lobby, ascenseur, spa, chambre, parking. Dans ce pays où l'amour est interdit, ils tentent d'écrire une autre histoire. Dix ans après La Restitution, Hadrien Laroche propose avec La Mort clandestine un traité des passions en temps de clandestinité. Hadrien Laroche est né et vit aujourd'hui à Paris. Après avoir étudié les lettres et la philosophie, il a travaillé et vécu en Europe, en Amérique du Nord et en Asie occidentale, et publié une quinzaine d'ouvrages, fictions et essais, traduits en plusieurs langues.