#Roman francophone

Une vie probable

Olivier Charneux

Catherine a eu dix-huit ans en 1970, le mouvement féministe naissait. Alors que la parole commençait à advenir, le silence l'a saisie. A-t-elle subi la violence des hommes ? A-t-elle vécu une histoire d'amour malheureuse d'autant plus que c'était sa première ? A-t-elle eu recours à un avortement clandestin ? Les conditions de sa conception dans les années 1950, la trahison de classe de sa mère ont-elles déterminé son parcours ? Le suicide de son père, deux ans avant le sien, a-t-il provoqué sa dépression ? L'auteur, âgé de sept ans lors de la mort de sa soeur aînée, a marché dans ses pas à Charleville-Mézières, dont ils sont originaires, et à Stuttgart en Allemagne où elle travaillait comme femme de chambre. Il a aussi, pour écrire ce roman, interrogé sa famille avant la disparition des traces de son bref passage sur terre. Olivier Charneux est l'auteur de plusieurs romans, récits, biographies romancées. Il a également publié deux livres autobiographiques, L'Enfant de la pluie (1999) et Etre un homme (2001), au Seuil. Une vie probable en est le prolongement.

Par Olivier Charneux
Chez Seuil

|

Auteur

Olivier Charneux

Editeur

Seuil

Genre

Littérature française

Une vie probable

Olivier Charneux

Paru le 06/02/2026

144 pages

Seuil

17,00 €

9782021597066
