Successions Libéralités

Francis Lefebvre

Ensemble des règles applicables aux successions, libéralités et aux indivisions. Pluridisciplinaire , ce Mémento vous apporte des réponses claires et précises, notamment pour : - organiser et optimiser au mieux la transmission du patrimoine via des libéralités, - conseiller les héritiers dans le choix de l'option successorale, - liquider la succession, y compris dans les situations les plus complexes, - gérer l'indivision après décès, - réaliser les opérations de partage, - connaître les règles spécifiques applicables aux successions internationales, - maîtriser les droits de donation et les droits de succession, - décrypter les avantages et les mécanismes de l'assurance-vie. Illustré de nombreux exemples, tableaux de synthèse, cas pratiques liquidatifs, conseils et solutions , vous êtes sûr de faire les bons choix même face aux situations les plus complexes. L'expertise des auteurs : garantie d'une information fiable et opérationnelle

Chez Francis Lefebvre

Successions, libéralité

Successions Libéralités

Paru le 29/01/2026

1713 pages

149,00 €

9782368937440
