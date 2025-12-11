Guide juridique et fiscal, ce Mémento concentre tout ce qu'il faut savoir pour gérer un immeuble de son achat jusqu'à sa revente Vente, financement, copropriété, obligations administratives, relations de voisinage, rapports locatifs, fiscalité, agents immobiliers... Véritable guide juridique et fiscal de la vente et de la gestion d'immeuble , ce Mémento expose : > le financement de l'achat d'un bien immobilier : protection de l'emprunteur, prêts et aides, > la vente de l'immeuble, > les aspects juridiques et fiscaux du démembrement de propriété , > la copropriété : son fonctionnement, les droits et obligations des copropriétaires et des syndics, > les obligations administratives des propriétaires ou occupants, > les rapports locatifs : baux commerciaux, baux à usage d'habitation ou à usage mixte, baux professionnels, droit de préemption du locataire, régimes locatifs particuliers, > les relations de voisinage , > les règles fiscales : réductions d'impôts, revenus fonciers, plus-values, IFI... > les droits et obligations des agents immobiliers . Que vous soyez professionnel de l'immobilier (constructeur, agent immobilier, administrateur de biens, syndic...), conseil (avocat, notaire, expert-comptable...), ou propriétaire le Mémento Gestion immobilière est spécialement conçu pour vous donner les informations pratiques dont vous avez besoin.