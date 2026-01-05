Inscription
#Roman francophone

Viens, le bonheur c'est par là

Antonin Malroux

ActuaLitté
Ouvrage en grands caractères Corps 19 Au coeur des terres majestueuses d'Auvergne, Auguste mène une existence paisible jusqu'à ce qu'une lettre d'amour oubliée vienne bouleverser sa vie. Cette découverte ravive le souvenir de Solange, son amour de jeunesse, qu'il a dû abandonner pour épouser une autre femme. Désormais veuf, Auguste se trouve face à un choix déchirant : rester dans le confort de sa routine ou oser une dernière aventure. Porté par ce passé resurgi, Auguste décide de retrouver Solange. Il n'est jamais trop tard pour une seconde chance !

Par Antonin Malroux
Chez Libra Diffusio

|

Auteur

Antonin Malroux

Editeur

Libra Diffusio

Genre

Auvergne

Retrouver tous les articles sur Viens, le bonheur c'est par là par Antonin Malroux

Commenter ce livre

 

Viens, le bonheur c'est par là

Antonin Malroux

Paru le 05/01/2026

408 pages

Libra Diffusio

26,30 €

9782379324017
