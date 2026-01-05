Viens, le bonheur c'est par là

Ouvrage en grands caractères Corps 19 Au coeur des terres majestueuses d'Auvergne, Auguste mène une existence paisible jusqu'à ce qu'une lettre d'amour oubliée vienne bouleverser sa vie. Cette découverte ravive le souvenir de Solange, son amour de jeunesse, qu'il a dû abandonner pour épouser une autre femme. Désormais veuf, Auguste se trouve face à un choix déchirant : rester dans le confort de sa routine ou oser une dernière aventure. Porté par ce passé resurgi, Auguste décide de retrouver Solange. Il n'est jamais trop tard pour une seconde chance !