#Polar

Amok à Bali

Gérard de Villiers

La CIA est informée qu'une cargaison de plus de 80 tonnes d'armes est expédiée de Tchécoslovaquie vers l'Indonésie, par l'intermédiaire du cargo Bremen. Les soviétiques envisagent-ils de déstabiliser ce pays ou un autre Etat de la région ? Le prince Malko Linge est envoyé à Jakarta pour enquêter. - Tu m'as rendue merveilleusement heureuse, murmura Samantha de sa voix veloutée. - Toi aussi, dit Malko. Son bras pendait hors du canapé et elle semblait paraitement détendue. - Tu garderas un bon souvenir, soupira-t-elle. Les yeux gris de Samantha avaient repris toute leur dureté. Malko baissa les siens et vit le Beretta 38 court braqué sur sa poitrine. - Je vais te tuer, annonça Samantha d'un ton égal

Par Gérard de Villiers
Chez Gérard de Villiers

|

Auteur

Gérard de Villiers

Editeur

Gérard de Villiers

Genre

Romans d'espionnage

Amok à Bali

Gérard de Villiers

Paru le 11/12/2025

247 pages

Gérard de Villiers

8,75 €

9782384791965
