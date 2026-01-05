Inscription
#Polar

Le souffle du prédateur

Nora Roberts, Sylvie Del Cotto

Ouvrage en grands caractères Corps 16 Rescapée d'une fusillade, Sloan Cooper, enquêtrice prometteuse, entame une convalescence forcée auprès des siens dans la paisible ville de Heron's Rest, loin de l'adrénaline de son quotidien. Bien que diminuée par sa blessure, Sloan n'a rien perdu de sa fougue et de son besoin d'action. Lorsqu'elle apprend la disparition d'une femme de la région, elle s'empare de l'affaire qui ne tarde pas à la mettre sur la piste d'un serial killer. Une course contre la montre s'engage au péril de sa propre vie !

Par Nora Roberts, Sylvie Del Cotto
Chez Libra Diffusio

|

Auteur

Nora Roberts, Sylvie Del Cotto

Editeur

Libra Diffusio

Genre

Romans policiers

Le souffle du prédateur

Nora Roberts trad. Sylvie Del Cotto

Paru le 05/01/2026

696 pages

Libra Diffusio

27,70 €

9782379324079
