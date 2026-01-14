Henry Turner a toujours eu tendance à repousser les choses, mais cette fois, sa procrastination lui coûte cher : il se retrouve dans un cours difficile avec le professeur qu'il supporte le moins. Pour ne rien arranger, il est désormais capitaine de l'équipe de hockey, un poste qu'il n'a jamais voulu. Henry n'a d'autre choix que de redoubler d'efforts s'il veut sauver son année... C'est alors qu'il rencontre Halle Jacobs, une étudiante studieuse avec qui il se lie d'amitié après avoir accidentellement débarqué dans son club de lecture. Halle, de son côté, ne croit plus aux histoires d'amour, même si elles peuplent ses romans préférés. Fraîchement sortie d'une rupture compliquée, elle aspire à un nouveau départ, avec en tête l'idée d'écrire son propre livre. Quand elle découvre qu'Henry est en difficulté, elle propose de devenir sa tutrice. En contrepartie, Henry se donne pour mission de rendre son année plus excitante pour qu'elle retrouve l'inspiration. Et malgré leurs différences, une complicité va rapidement se créer. Leur vrai défi sera de suivre les règles qu'ils se sont imposées. Oh, et surtout... de ne pas tomber amoureux.