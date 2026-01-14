Avant la peine

Rebecca et Baptiste sont médecins dans un hôpital réputé de la banlieue parisienne. Ils forment un duo d'excellence depuis l'internat, et leur amitié s'écrit au travail comme en dehors. Jusqu'à ce soir où, dans l'intimité de la salle de garde, après avoir sauvé in extremis la vie d'un patient, quelque chose se passe. Quelque chose que Rebecca va nommer "viol" et Baptiste "relation consentie". Rebecca porte plainte, Baptiste dément. Ce sera parole contre parole, la leur et celles de leurs avocats. Mais aussi, autour d'eux, celles de tous ceux que l'affaire éclabousse : leurs familles, leurs amis et le personnel hospitalier. Dans ce roman, Laure Heinich met en scène le doute de façon vertigineuse et, ce faisant, réussit à faire vivre au lecteur l'expérience d'un juré d'assises qui, face à toutes les pièces du dossier, se retrouverait confronté à son intime conviction.