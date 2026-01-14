Inscription
#Roman francophone

Avant la peine

Laure Heinich

ActuaLitté
Rebecca et Baptiste sont médecins dans un hôpital réputé de la banlieue parisienne. Ils forment un duo d'excellence depuis l'internat, et leur amitié s'écrit au travail comme en dehors. Jusqu'à ce soir où, dans l'intimité de la salle de garde, après avoir sauvé in extremis la vie d'un patient, quelque chose se passe. Quelque chose que Rebecca va nommer "viol" et Baptiste "relation consentie". Rebecca porte plainte, Baptiste dément. Ce sera parole contre parole, la leur et celles de leurs avocats. Mais aussi, autour d'eux, celles de tous ceux que l'affaire éclabousse : leurs familles, leurs amis et le personnel hospitalier. Dans ce roman, Laure Heinich met en scène le doute de façon vertigineuse et, ce faisant, réussit à faire vivre au lecteur l'expérience d'un juré d'assises qui, face à toutes les pièces du dossier, se retrouverait confronté à son intime conviction.

Par Laure Heinich
Chez Flammarion

|

Auteur

Laure Heinich

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

Avant la peine

Laure Heinich

Paru le 14/01/2026

231 pages

Flammarion

20,00 €

ActuaLitté
9782080469144
