Le personnage de Pierre le Gris est une sorte de Bartleby de nos jours, fonctionnaire pointilleux et angoissé de la Ville de Berlin. Il est ainsi incapable d'exprimer quoi que ce soit à l'annonce de la mort accidentelle de son fils, en ouverture du roman. Pour lui changer les idées et parce qu'on croit qu'il parle français, on l'envoie dans la ville jumelée de Nancy. Le séjour se déroule sans encombre, et dans un acceptable ennui. Alors qu'il s'installe dans le train du retour, une jeune mère paniquée par un changement d'horaire inopiné lui confie son petit garçon, Zéphyr, qu'un oncle doit récupérer en gare de Bâle. Mais rien ne se déroule comme prévu.