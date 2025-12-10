Inscription
#Beaux livres

Voie de Rocamadour & voie du Célé

Jacques Clouteau, Lauriane Clouteau

ActuaLitté
Le Guide Miam Miam Dodo Voie du Célé & Voie de Rocamadour est le livre qu'utilisent tous les marcheurs vers Compostelle, à l'instar de son aine du GR®65. Entièrement mis à jour chaque année, il apporte les informations essentielles : où dormir, où manger et à quel prix dans un fuseau de 4 km de part et d'autre du chemin. Il offre les meilleures cartes à l'échelle de 1 cm = 375 m. Il vous permet également d'anticiper vos étapes avec dénivelés et kilométrages. Bon voyage !

Par Jacques Clouteau, Lauriane Clouteau
Chez Vieux Crayon

|

Auteur

Jacques Clouteau, Lauriane Clouteau

Editeur

Vieux Crayon

Genre

Saint-Jacques-de-Compostelle

Voie de Rocamadour & voie du Célé

Jacques Clouteau, Lauriane Clouteau

Paru le 10/12/2025

128 pages

Vieux Crayon

12,00 €

ActuaLitté
9782380060478
