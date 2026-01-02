Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Une jeune italienne

Franck Petruzzelli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Ils contemplaient les montagnes depuis si longtemps qu'elles avaient viré au mauve. Alors Roberto commença à chanter, et Elena n'avait jamais entendu une voix aussi belle. Elle était douce, comme du velours, mais aussi grave et profonde, comme le vent. " Dans l'Italie de Mussolini, dans un village du Nord où les habitants peinent à survivre, la jeune Elena rencontre Roberto, un garçon de son âge. Celui-ci a un don - une voix d'or - et rêve de devenir chanteur d'opéra. Les parents d'Elena ont, quant à eux, rejoint la France pour trouver le travail qui leur permettra de soutenir leur famille. Ils voient d'un très mauvais oeil naître l'idylle entre les enfants, bientôt jeunes gens, et ce d'autant plus que Roberto est enrôlé dans les troupes fascistes. Les liens tissés par Elena et Roberto dans la solitude de leur enfance pourront-ils survivre à la Seconde Guerre mondiale et au départ d'Elena pour la France ?

Par Franck Petruzzelli
Chez Hachette

|

Auteur

Franck Petruzzelli

Editeur

Hachette

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Une jeune italienne par Franck Petruzzelli

Commenter ce livre

 

Une jeune italienne

Franck Petruzzelli

Paru le 02/01/2026

320 pages

Hachette

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017307648
9782017307648
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Une Femme de ménage bien trop jolie, pour un film un peu trop fidèle Netflix diffusera des films et séries d'Amazon Prime Video : l'accord inédit “Le loup mal aimé“ d'Intermarché : l’histoire était-elle déjà écrite ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.