Une jeune italienne

" Ils contemplaient les montagnes depuis si longtemps qu'elles avaient viré au mauve. Alors Roberto commença à chanter, et Elena n'avait jamais entendu une voix aussi belle. Elle était douce, comme du velours, mais aussi grave et profonde, comme le vent. " Dans l'Italie de Mussolini, dans un village du Nord où les habitants peinent à survivre, la jeune Elena rencontre Roberto, un garçon de son âge. Celui-ci a un don - une voix d'or - et rêve de devenir chanteur d'opéra. Les parents d'Elena ont, quant à eux, rejoint la France pour trouver le travail qui leur permettra de soutenir leur famille. Ils voient d'un très mauvais oeil naître l'idylle entre les enfants, bientôt jeunes gens, et ce d'autant plus que Roberto est enrôlé dans les troupes fascistes. Les liens tissés par Elena et Roberto dans la solitude de leur enfance pourront-ils survivre à la Seconde Guerre mondiale et au départ d'Elena pour la France ?