Douze balles pour Marie-Thérèse

Honorable veuve, Marie-Thérèse mène une vie en apparence irréprochable. Elle joue de l'orgue à la messe du dimanche, écoute de la musique baroque et adore le Scrabble. Ce qui ne l'empêche pas de jurer comme un charretier, de fumer comme un pompier et d'apprécier une bonne partie de chasse. Lors d'une sortie en forêt, elle est témoin d'un viol. Elle abat l'agresseur d'une balle en pleine tête avant de rentrer discrètement chez elle. Mais le commissaire Berg, qui est chargé de l'enquête, retrouve sa trace. Il lui propose alors un marché : si elle élimine douze salopards qu'il n'a pas réussi à faire condamner, il ne la dénoncera pas. Un mort par mois, pendant un an. Marie-Thérèse est contrainte de s'engager dans un périple sanglant. Mais Mamie a plus d'un tour dans son sac et rien ne va se passer comme prévu...