#Roman francophone

Comédie française

Charlie Jégonday

A la Cité des Fleurs du Temps règne l'empire de la débrouille. Chacun tente, à sa manière, de s'inventer un avenir dans ce quartier laissé à l'abandon. Belette se distingue, insolente, déterminée. Elle rêve de théâtre et s'accroche à la langue de Molière comme à une bouée. Autour d'elle, son frère Zizou et son pote Requin tanguent entre combines, violence et illusions. Le maire, quant à lui, veut démolir la Cité et faire propre. Un roman d'une rare humanité qui dit avec rire et tendresse la rage d'exister quand tout s'effondre autour.

Par Charlie Jégonday
Chez La Tribu

|

Auteur

Charlie Jégonday

Editeur

La Tribu

Genre

Littérature française

Comédie française

Charlie Jégonday

Paru le 21/01/2026

256 pages

La Tribu

19,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782487858350
© Notice établie par ORB
