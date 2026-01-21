Comédie française

A la Cité des Fleurs du Temps règne l'empire de la débrouille. Chacun tente, à sa manière, de s'inventer un avenir dans ce quartier laissé à l'abandon. Belette se distingue, insolente, déterminée. Elle rêve de théâtre et s'accroche à la langue de Molière comme à une bouée. Autour d'elle, son frère Zizou et son pote Requin tanguent entre combines, violence et illusions. Le maire, quant à lui, veut démolir la Cité et faire propre. Un roman d'une rare humanité qui dit avec rire et tendresse la rage d'exister quand tout s'effondre autour.