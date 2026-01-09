Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman jeunesse

La folle idée de Suzette la Mouette

Sophie Carquain, Lucie Maillot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand Suzette la mouette rieuse et Niko le corbeau parisien débarquent en Normandie, c'est la surprise générale. Leur duo a de quoi étonner : l'une, fantasque et excessive, a toujours le bec ouvert, tandis que l'autre est calme et réfléchi. Mais pour les autres mouettes et goélands, il est surtout interdit de se mélanger entre oiseaux des villes et oiseaux des mers ! Niko parviendra-t-il à se faire une petite place sur la plage ? Son amitié avec Suzette survivra-t-elle à cette épreuve ?

Par Sophie Carquain, Lucie Maillot
Chez La Joie de Lire

|

Auteur

Sophie Carquain, Lucie Maillot

Editeur

La Joie de Lire

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur La folle idée de Suzette la Mouette par Sophie Carquain, Lucie Maillot

Commenter ce livre

 

La folle idée de Suzette la Mouette

Sophie Carquain, Lucie Maillot

Paru le 09/01/2026

84 pages

La Joie de Lire

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889860562
9782889860562
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Pourquoi le Palais de la Porte Dorée a battu tous ses records de fréquentation en 2025 Le site Anna’s Archive frappé par une suspension soudaine
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.