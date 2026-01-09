La folle idée de Suzette la Mouette

Quand Suzette la mouette rieuse et Niko le corbeau parisien débarquent en Normandie, c'est la surprise générale. Leur duo a de quoi étonner : l'une, fantasque et excessive, a toujours le bec ouvert, tandis que l'autre est calme et réfléchi. Mais pour les autres mouettes et goélands, il est surtout interdit de se mélanger entre oiseaux des villes et oiseaux des mers ! Niko parviendra-t-il à se faire une petite place sur la plage ? Son amitié avec Suzette survivra-t-elle à cette épreuve ?