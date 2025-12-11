Inscription
#Essais

Comité social et économique et autres représentants du personnel

Francis Lefebvre

Réunit en un seul ouvrage toutes les informations nécessaires à la gestion des relations collectives en entreprise Complet , ce Mémento réunit en un seul ouvrage toutes les informations nécessaires à la gestion des relations collectives en entreprise : - Les modalités de mise en place , la composition, le fonctionnement, les ressources et les attributions du CSE. - Le droit syndical dans les entreprises. - Les modalités d'exercice des mandats représentatifs . - La protection des représentants du personnel . - Les domaines d'intervention des représentants du personnel. Rédigé par des spécialistes , ce Mémento vous garantit des informations fiables et opérationnelles pour agir et conseiller en toute sécurité. Actions à mener, alertes, mises en garde, conseils utiles et dossiers thématiques ... contribuent à faire de ce Mémento un outil pratique qui vous accompagne dans vos recherches et vos actions au quotidien.

Par Francis Lefebvre
Chez Francis Lefebvre

|

Auteur

Francis Lefebvre

Editeur

Francis Lefebvre

Genre

Représentation du personnel

Comité social et économique et autres représentants du personnel

Francis Lefebvre

Paru le 11/12/2025

1044 pages

Francis Lefebvre

165,00 €

9782368937457
