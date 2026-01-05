Rien n'est vrai

Ouvrage en gros caractères Corps 16 Alix, podcasteuse à succès, mène une existence idyllique à Londres. Le soir de ses quarante-cinq ans, elle rencontre Josie, sa "jumelle d'anniversaire" , une femme en apparence sans histoire. Intriguée par sa personnalité difficile à cerner, Alix accepte de faire d'elle le sujet de son prochain podcast. Grave erreur ! A mesure que Josie s'immisce dans son quotidien, Alix découvre une série d'étranges secrets. La frontière entre réalité et mensonge se brouille, et elle se retrouve piégée dans un jeu dangereux où chaque révélation pourrait bien être la dernière... Un thriller habilement orchestré !