Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Rien n'est vrai

Lisa Jewell, Adèle Rolland-Le Dem

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ouvrage en gros caractères Corps 16 Alix, podcasteuse à succès, mène une existence idyllique à Londres. Le soir de ses quarante-cinq ans, elle rencontre Josie, sa "jumelle d'anniversaire" , une femme en apparence sans histoire. Intriguée par sa personnalité difficile à cerner, Alix accepte de faire d'elle le sujet de son prochain podcast. Grave erreur ! A mesure que Josie s'immisce dans son quotidien, Alix découvre une série d'étranges secrets. La frontière entre réalité et mensonge se brouille, et elle se retrouve piégée dans un jeu dangereux où chaque révélation pourrait bien être la dernière... Un thriller habilement orchestré !

Par Lisa Jewell, Adèle Rolland-Le Dem
Chez Editions Gabelire

|

Auteur

Lisa Jewell, Adèle Rolland-Le Dem

Editeur

Editions Gabelire

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rien n'est vrai par Lisa Jewell, Adèle Rolland-Le Dem

Commenter ce livre

 

Rien n'est vrai

Lisa Jewell trad. Adèle Rolland-Le Dem

Paru le 05/01/2026

462 pages

Editions Gabelire

26,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370835055
9782370835055
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Netflix diffusera des films et séries d'Amazon Prime Video : l'accord inédit L’édition française va mal ? “Le lecteur n’a pas disparu. Il s’est déplacé”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.