#Polar

Les stripteaseuses ont toujours besoin de conseils juridiques

Iain Levison, Emmanuelle Aronson, Philippe Aronson

Mille dollars de l'heure. Un tarif qui ne se refuse pas quand on est avocat commis d'office obligé de passer ses journées, dimanches compris, à plancher sur les dossiers attristants de petits malfaiteurs sans envergure. Puis à négocier des peines avec un procureur plus puissant que soi mais tellement moins compétent. Alors Justin Sykes, lassé par ce quotidien déprimant, accepte pour ce tarif de se mettre un soir par semaine au service des filles d'un gentlemen's club et de passer la nuit dans le motel d'en face. Sans trop chercher à comprendre. Parce que, c'est bien connu, les stripteaseuses ont toujours besoin de conseils juridiques.

Chez Liana Levi

|

Auteur

Editeur

Liana Levi

Genre

Romans policiers

Paru le 15/01/2026

254 pages

Liana Levi

11,00 €

ActuaLitté
9791034911769
