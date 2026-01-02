Inscription
#Roman francophone

Princesse

Kinga Wyrzykowska

Cadre supérieure d'une entreprise d'agro-alimentaire, Barbara Lis est une femme sans histoire, jusqu'au jour où elle reçoit, pour son anniversaire, un lapin. Le jour même, un plombier polonais mélancolique croise sa route. Coup de foudre. Ils partent s'installer dans le village natal de Pawel, de l'autre côté de l'Europe. Là, des culs-bénits aux voisins plus ou moins bienveillants, chacun scrute le ventre de la Française en espérant un heureux événement. Mais dans la maison flambant neuve du couple il n'y a que le lapin qui grossit. Sous l'étau des normes, des rumeurs et des fantasmes, cette petite société va déborder, provoquant un électrochoc mondial. Née à Varsovie, Kinga Wyrzykowska a grandi en France où elle vit toujours aujourd'hui. Patte blanche, son premier roman, a paru au Seuil en 2022 et a reçu le prix Françoise-Sagan 2023.

Chez Seuil

|

Auteur

Kinga Wyrzykowska

Editeur

Seuil

Genre

Littérature française

Paru le 02/01/2026

352 pages

Seuil

22,00 €

9782021607680
