Certains mots font un bruit inouï, émettent un coup de gong, animent l'atmosphère tels des rocs s'éboulant. Brocken participe de ce club restreint, désignant ce mont Chauve du Harz, en Allemagne du Nord, où, par la nuit de Walpurgis, les sorcières s'assemblent pour former une ronde démoniaque. Rien de plus normal que pareil vocable ait aimanté l'imagination du visionnaire Jean Villemin, peintre et écrivain, et donné ce nouveau roman qui paraît au Dilettante, entre grimoire psychique et fable mystique. Autant son premier livre, Le Pays des herbes debout, jouait l'égarement, mêlant la vacance désolée d'une métropole perdue à l'abondance malade d'une floraison toxique, autant ce deuxième texte, à l'écriture plus crépitante, rend compte d'un quête obsessionnelle, une fuite en avant vers un abîme dont on ne sait s'il est ciel ou enfer.