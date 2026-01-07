Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Brocken

Jean Villemin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Certains mots font un bruit inouï, émettent un coup de gong, animent l'atmosphère tels des rocs s'éboulant. Brocken participe de ce club restreint, désignant ce mont Chauve du Harz, en Allemagne du Nord, où, par la nuit de Walpurgis, les sorcières s'assemblent pour former une ronde démoniaque. Rien de plus normal que pareil vocable ait aimanté l'imagination du visionnaire Jean Villemin, peintre et écrivain, et donné ce nouveau roman qui paraît au Dilettante, entre grimoire psychique et fable mystique. Autant son premier livre, Le Pays des herbes debout, jouait l'égarement, mêlant la vacance désolée d'une métropole perdue à l'abondance malade d'une floraison toxique, autant ce deuxième texte, à l'écriture plus crépitante, rend compte d'un quête obsessionnelle, une fuite en avant vers un abîme dont on ne sait s'il est ciel ou enfer.

Par Jean Villemin
Chez Le Dilettante

|

Auteur

Jean Villemin

Editeur

Le Dilettante

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Brocken par Jean Villemin

Commenter ce livre

 

Brocken

Jean Villemin

Paru le 07/01/2026

128 pages

Le Dilettante

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791030801736
9791030801736
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Pourquoi le Palais de la Porte Dorée a battu tous ses records de fréquentation en 2025 Netflix diffusera des films et séries d'Amazon Prime Video : l'accord inédit
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.