Roman étranger

Les éléments

Sophie Aslanides, John Boyne

Ouvrage en grands caractères Corps 16 D'une mère en fuite sur une île à un jeune prodige des terrains de football en passant par une chirurgienne des grands brûlés hantée par des traumatismes, et enfin, un père qui monte dans un avion pour un voyage initiatique avec son fils, John Boyne crée un kaléidoscope de quatre récits entrelacés pour former une fresque magistrale ! Grâce à une prose envoûtante, John Boyne sonde les éléments et les êtres avec une empathie extraordinaire et une honnêteté implacable, nous mettant sans cesse au défi de confronter nos propres définitions de la culpabilité et de l'innocence.

Par Sophie Aslanides, John Boyne
Chez Libra Diffusio

|

Auteur

Sophie Aslanides, John Boyne

Editeur

Libra Diffusio

Genre

Littérature anglo-saxonne

Les éléments

John Boyne trad. Sophie Aslanides

Paru le 05/01/2026

728 pages

Libra Diffusio

26,30 €

9782379324154
