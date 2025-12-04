Inscription
#Essais

Code de déontologie

Thierry Revet, Ordre des avocats de Paris

La Déontologie est et demeure l'ADN des avocats, quelles que soient les évolutions à venir de la profession. Elle est le socle sur lequel est fondée la confiance qu'accordent aux avocats leurs clients, les magistrats, et les autorités. Cette quinzième édition du Code de Déontologie destinée aux 32 000 confrères que compte désormais le Barreau de Paris, propose lisibilité et accessibilité aux règles parfois complexes qui gouvernent l'exercice professionnel, encadré par les Principes Essentiels de la profession d'avocat. Elle rassemble tous les textes applicables qui forment le droit positif de la profession, qu'il soit légal, réglementaire, européen, et bien sûr, professionnel, puisqu'il recueille le règlement intérieur national (RIN) et les règles propres du Barreau de Paris (RIBP). Tous les textes que ce code assemble ainsi sont annotés avec toute la jurisprudence , les avis et la doctrine applicables.

Editions Dalloz

Paru le 04/12/2025

1206 pages

38,00 €

9782247241774
