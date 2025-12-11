Inscription
Toute l'année sportive mise en scène par les journalistes et les photographes de L'Equipe. L'année 2025 sera totalement foot. Paradoxal puisqu'il n'y aura pas de Coupe du monde ni même d'Euro. Mais c'est l'avènement d'une nouvelle formule de la Ligue des champions, la première édition du championnat du monde des clubs, l'aventure de Kylian Mbappé au Real Madrid et même une CAN, pour terminer l'année. Evidemment L'Equipe ne snobe pas les autres sports qui animent l'année (du basket, avec le championnat d'Europe, au biathlon avec une razzia bleue). Quant aux champions, ils nous régalent au fil de ces pages, notamment Pauline Ferrand-Prévôt qui dispute pour la première fois le Tour de France, mais aussi Novak Djokovic, Vingegaard, Pogacar, Duplantis, les malheurs de Dupont et de Wembanyama... Bref une année hyper sportive !

Par L'Equipe
Chez Solar

|

Auteur

L'Equipe

Editeur

Solar

Genre

Histoire du sport

L'Equipe

L'Equipe

Paru le 11/12/2025

191 pages

Solar

21,90 €

ActuaLitté
9782263190827
© Notice établie par ORB
