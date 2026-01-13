"Il était une fois tes parents, toi, et moi". Lorsqu'elle décide de s'installer avec Erwann, Louise sait bien que son amoureux a une fille de onze ans, et qu'elle va devenir la "belle-mère" de Blanche. Déterminée à tout faire pour que la cohabitation se passe au mieux avec cette enfant admirée de tous pour sa beauté, Louise essaie de tisser des liens avec sa belle-fille, mais son enthousiasme est vite contrarié par l'accueil glacial qui lui est réservé. Sorties au parc, soirées à trois, vacances au soleil... , toutes ses tentatives se soldent par des échecs, et la relation qu'elle aurait voulue paisible et complice va vite s'envenimer. Avec un humour grinçant, Louise raconte la difficulté à trouver sa place dans cette famille recomposée, sa souffrance face à la passivité du père, ses complexes attisés par l'ombre de l'ex-femme idéalisée, et combien le rôle de belle-mère peut exacerber les névroses, mais peut-être aussi aider à les dépasser... "Un petit bijou de finesse et d'humanité". Alix Girod de l'Ain, ELLE "A la fois tendre et féroce, la plume de Camille Anseaume fait mouche à chaque page". Paris Normandie Journaliste et écrivaine, Camille Anseaume est l'autrice de plusieurs romans et romans graphiques, dont Un tout petit rien, Ta façon d'être au monde et Une toute petite conversation. Ma Belle, est son quatrième roman.