Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Ma belle,

Camille Anseaume

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Il était une fois tes parents, toi, et moi". Lorsqu'elle décide de s'installer avec Erwann, Louise sait bien que son amoureux a une fille de onze ans, et qu'elle va devenir la "belle-mère" de Blanche. Déterminée à tout faire pour que la cohabitation se passe au mieux avec cette enfant admirée de tous pour sa beauté, Louise essaie de tisser des liens avec sa belle-fille, mais son enthousiasme est vite contrarié par l'accueil glacial qui lui est réservé. Sorties au parc, soirées à trois, vacances au soleil... , toutes ses tentatives se soldent par des échecs, et la relation qu'elle aurait voulue paisible et complice va vite s'envenimer. Avec un humour grinçant, Louise raconte la difficulté à trouver sa place dans cette famille recomposée, sa souffrance face à la passivité du père, ses complexes attisés par l'ombre de l'ex-femme idéalisée, et combien le rôle de belle-mère peut exacerber les névroses, mais peut-être aussi aider à les dépasser... "Un petit bijou de finesse et d'humanité". Alix Girod de l'Ain, ELLE "A la fois tendre et féroce, la plume de Camille Anseaume fait mouche à chaque page". Paris Normandie Journaliste et écrivaine, Camille Anseaume est l'autrice de plusieurs romans et romans graphiques, dont Un tout petit rien, Ta façon d'être au monde et Une toute petite conversation. Ma Belle, est son quatrième roman.

Par Camille Anseaume
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Camille Anseaume

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ma belle, par Camille Anseaume

Commenter ce livre

 

Ma belle,

Camille Anseaume

Paru le 13/01/2026

288 pages

Charleston éditions

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385294892
9782385294892
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Le site Anna’s Archive frappé par une suspension soudaine Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Pourquoi le Palais de la Porte Dorée a battu tous ses records de fréquentation en 2025
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.