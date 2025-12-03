Entre les mains des dieux, les Cristaux Arcaniques scelleront le destin du monde... Meurtrie par la trahison de Night après le Grand Bal de la Nuit, Danaé se précipite au Royaume du Soleil et intègre de son plein gré le camp ennemi. Ravi de la retrouver, Sun lui réserve un accueil des plus chaleureux. Or, le dieu du Jour ne caresse pas seulement le projet de l'épouser. Grâce à son pouvoir de voleuse de magie, Danaé est l'unique personne capable d'activer les Cristaux Arcaniques, dont il a besoin pour tuer son frère et asservir les autres royaumes. De son côté, Night déplore la fuite de la femme qu'il aime. Déchiré entre son coeur et sa raison, il ignore comment reconquérir sa saphoria et remporter la guerre qui a éclaté sur les Contrées Faedriques. Les alliances qu'il s'efforce de tisser feront-elles le poids face à la puissance dévastatrice de Sun ? Une ultime certitude subsiste au milieu de ce chaos : comme l'a prédit l'Oracle, il ne peut rester qu'un Diessenciel.