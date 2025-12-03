Inscription
#Essais

Code de la propriété intellectuelle

Jean-Michel Bruguière

ActuaLitté
Annoté par le spécialiste de la matière, le Code de la propriété intellectuelle est indispensable aux étudiants et professionnels du droit de la propriété littéraire et artistique et de la propriété industrielle. Destiné aux professionnels comme aux étudiants, le Code de la propriété intellectuelle contient, outre les textes codifiés, les textes nationaux non codifiés ; les textes européens et internationaux ; les textes fiscaux (conventions fiscales auxquelles la France est partie) ; la jurisprudence nationale et européenne ; les décisions de l'Office européen des brevets (OEB) et de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI). C'est l'outil indispensable pour protéger la création intellectuelle. 1/ Le Code de la propriété intellectuelle présente le droit de la propriété intellectuelle sous tous ses aspects (droit d'auteur, droits voisins, propriété industrielle, marques, dessins, modèles, brevets), textes et décisions de justice, en droit national, européen et international. 2/ Jean-Michel Bruguière est directeur du Master Droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies à l'université Grenoble Alpes et avocat of counsel. 3/ Pratique : le Code est enrichi de 20 annexes thématiques qui présentent une sélection pertinente de textes et de jurisprudence. L'index facilite la navigation dans le corpus du code et dans les annexes.

Par Jean-Michel Bruguière
Chez LexisNexis

|

Auteur

Jean-Michel Bruguière

Editeur

LexisNexis

Genre

Propriété littéraire et artist

Retrouver tous les articles sur Code de la propriété intellectuelle par Jean-Michel Bruguière

Commenter ce livre

 

Code de la propriété intellectuelle

Jean-Michel Bruguière

Paru le 03/12/2025

2790 pages

LexisNexis

89,00 €

ActuaLitté
9782711042845
