Troubles du désir, trous de mémoire, petite forme, idées noires... Et si vous entriez dans l'âge de l'andropause ? Rassurez-vous : vous êtes loin d'être le seul. A partir de la cinquantaine, tous les hommes sont chamboulés dans leur corps et leur quotidien par la diminution de leur taux de testostérone. Mais pas question de baisser les bras : en adoptant un mode de vie adapté, des habitudes simples ou des traitements médicaux spécifiques, il est aujourd'hui possible de contrer les symptômes de cette ménopause au masculin, pour traverser avec allégresse la crise de la cinquantaine et préserver bien au-delà vos capacités physiques, intellectuelles et sexuelles.