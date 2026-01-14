Inscription
Essais

Andropause

Marc Galiano

Troubles du désir, trous de mémoire, petite forme, idées noires... Et si vous entriez dans l'âge de l'andropause ? Rassurez-vous : vous êtes loin d'être le seul. A partir de la cinquantaine, tous les hommes sont chamboulés dans leur corps et leur quotidien par la diminution de leur taux de testostérone. Mais pas question de baisser les bras : en adoptant un mode de vie adapté, des habitudes simples ou des traitements médicaux spécifiques, il est aujourd'hui possible de contrer les symptômes de cette ménopause au masculin, pour traverser avec allégresse la crise de la cinquantaine et préserver bien au-delà vos capacités physiques, intellectuelles et sexuelles.

Par Marc Galiano
Chez Flammarion

Auteur

Marc Galiano

Editeur

Flammarion

Genre

Troubles masculins

Andropause par Marc Galiano

Andropause

Marc Galiano

Paru le 14/01/2026

220 pages

Flammarion

20,00 €

9782080492647
