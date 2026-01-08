Le récit initiatique d'un éternel outsider . Un premier roman incandescent. Dans la vie, Richard doit faire avec ce qu'il a. Soit pas grand-chose. Sans héritage, sans diplômes ni " réseau ", il cumule les petits boulots : ferrailleur avec une bande de Gitans, employé d'un asile d'aliénés, chasseur dans un grand hôtel... Quand il rencontre Simon, l'un des clients du palace, sa vie bascule. Le riche entrepreneur apprécie sa franchise et lui propose de venir travailler avec lui à New York. Cap vers les affaires et la fortune. Vers les manipulations et les trahisons également. Cette ascension ne doit rien au hasard. Si Richard a pu partir de rien, c'est parce qu'il possède l'essentiel : une ligne de conduite. Il l'a forgée en regardant les films et en lisant les textes de Sylvester Stallone, l'éternel outsider, l' underdog par excellence. En lui, Richard a trouvé à la fois un modèle, un ami et un homme d'une immense lucidité qui a su déjouer tous les pièges sans jamais se trahir. Avec Underdog , Bruno Marsan signe donc un double roman d'apprentissage, entremêlant avec une maîtrise rare les destinées de son personnage et de l'acteur-réalisateur. Qu'il s'agisse de la vie rurale ou de New York, des années de dèche ou d'opulence, de Rocky ou de Richard, l'auteur trouve toujours le ton juste grâce à une écriture impressionnante de précision et d'élégance.