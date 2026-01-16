Inscription
#Polar

Le Poing armé de Dieu

Hubert Prolongeau

Un western plein de fureur, entre violence et fanatisme religieux. "Je fais une prophétie, Orrin. Tant que tu resteras loyal à la vraie foi, aucun de tes ennemis ne pourra te faire de mal. Tu nous es revenu avec de longs cheveux sur la face, comme Samson. Ne les coupe jamais, et aucune balle ne t'atteindra". Dans l'ombre de Joseph Smith, fondateur de l'Eglise mormone, il y a Orrin Porter Rockwell, l'ami des premières heures devenu garde du corps. Son premier et plus grand fidèle. Pistolet à la main, il est prêt à tout pour défendre l'intégrité du prophète, quitte à menacer, piller ou tuer. Et qu'importe si cela fait de lui un fugitif, un hors-la-loi... Le lien qui l'unit à Joseph dépasse toutes les lois humaines. Il est l'exécuteur de la justice divine, le Poing armé de Dieu.

Par Hubert Prolongeau
Chez Seuil

Auteur

Hubert Prolongeau

Editeur

Seuil

Genre

Romans noirs

Le Poing armé de Dieu

Hubert Prolongeau

Paru le 16/01/2026

320 pages

Seuil

19,90 €

9782021532913
