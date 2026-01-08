Inscription
#Roman francophone

A l'école des filles

Noëlle Châtelet

ActuaLitté
" Mon adolescence a ceci de particulier que je l'ai vécue en internat. Huit années pendant lesquelles je vais grandir, changer, me transformer dans la contrainte et la discipline, le plus souvent, mais découvrir aussi, émerveillée, mes métamorphoses successives où le désir a, évidemment, sa place. Des années sans lesquelles je ne serais pas devenue la femme que j'ai été et que je demeure encore aujourd'hui. " Enfermée dans cette vie de pensionnaire à la toute fin des années 1950, Noëlle Châtelet y a acquis le sens de la justice et appris la valeur de la liberté. S'insurgeant contre les ordres des surveillantes revêches et la bienséance obscurantiste à laquelle on aurait voulu la soumettre, vivant des amours clandestines avec d'autres femmes, elle a développé durant ces années un art de la subversion que ses combats comme ses ouvrages n'ont ensuite cessé de défendre. A l'école des filles est le récit de cette expérience fondatrice. Portrait d'une époque où les femmes subissaient encore le carcan d'un ordre ancien, plaidoyer serein pour l'indocilité, ce livre offre un éloge intime, gai et sensuel, de l'émancipation.

Par Noëlle Châtelet
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Noëlle Châtelet

Editeur

Robert Laffont

Genre

Littérature française

A l'école des filles

Noëlle Châtelet

Paru le 08/01/2026

272 pages

Robert Laffont

20,90 €

ActuaLitté
9782221282465
