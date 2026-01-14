Inscription
#Roman francophone

Le barman du Ritz

Philippe Collin

ActuaLitté
Juin 1940. Les Allemands entrent dans Paris. Partout, le couvre-feu est de rigueur, sauf au grand hôtel Ritz. Avides de découvrir l'art de vivre à la française, les occupants y côtoient l'élite parisienne, tandis que derrière le bar oeuvre le célèbre Frank Meier, barman adulé pour son art du cocktail. Habile diplomate, celui-ci gagne la sympathie des officiers allemands, achète sa tranquillité, mais aussi celle de Luciano, son apprenti, et de l'énigmatique Blanche Auzello. Pendant quatre ans, les hommes de la Gestapo vont trinquer avec Coco Chanel, la terrible veuve Ritz, ou encore Sacha Guitry. Ces hommes et ces femmes, collabos ou résistants, héros ou profiteurs de guerre, vont s'aimer, se trahir, lutter aussi pour une certaine idée de la civilisation. La plupart d'entre eux ignorent que Meier, émigré autrichien, ancien combattant de 1914, chef d'orchestre de cet étrange ballet, cache un lourd secret : il est juif. Un récit habilement construit. Louis-Henri de La Rochefoucauld, L'Express. Un indéniable talent de conteur. Alban Barthélemy, Le Figaro.

Par Philippe Collin
LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Philippe Collin

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

XXe siècle

Le barman du Ritz

Philippe Collin

Paru le 14/01/2026

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

ActuaLitté
9782253251828
