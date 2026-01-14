Inscription
#Essais

Plan comptable général

Charlotte Disle

ActuaLitté
Le Plan Comptable Général (PCG) contient la liste intégrale des comptes et résumé du plan de compte : ? Format dépliant en accordéon ! ? PCG à jour du règlement sur la modernisation des états financiers (ANC n°2022-06) et aux normes consolidées au 1er janvier 2025 (distinction dettes - autres fonds propres). ? Liste intégrale des comptes, avec repérage par couleur ; ? Distinction pratique des différents systèmes et des comptes facultatifs ; ? Autorisé aux examens et concours Les plus : + L'essentiel en bref, mise à jour annuelle + Indispensable pour les étudiants (BTS et IUT tertiaires, DCG, université, école de commerce...) et professionnels + Pratique pour tous les professionnels (comptables, experts-comptables, auditeurs, gestionnaires d'entreprises) Dunod, leader de l'expertise comptable, édite le PCG depuis plus de 30 ans, soit plus de 600 000 ex vendus ! Cette édition du PCG est à jour des derniers règlements de l'ANC

Par Charlotte Disle
Chez Dunod

|

Auteur

Charlotte Disle

Editeur

Dunod

Genre

Comptabilité générale

Plan comptable général

Charlotte Disle

Paru le 14/01/2026

28 pages

Dunod

2,90 €

ActuaLitté
9782100889013
