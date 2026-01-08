Inscription
#Roman étranger

Comment te dire ?

Hélène Cohen, Genevieve Kingston

ActuaLitté
"Rarement une histoire vécue aura atteint ces sommets incandescents de romanesque. Vertigineux". Valérie Zenatti Une famille aimante, dans une maison californienne bordée de ginkgos. Une petite fille, qui apprend qu'elle va bientôt devoir vivre sans sa mère. Et une mère qui, plus que tout au monde, souhaite les protéger, elle et son frère. Mais comment aider les gens que l'on aime, envers et contre tout, au-delà de l'absence ? Comment dire ce qui nous attache, et vaincre les aléas du destin ? Comment partager la chaleur qui nous est si nécessaire pour vivre ? Ce livre est l'histoire d'un coffre, un simple coffre, rempli de lettres intimes et de cadeaux comme autant de pierres protectrices pour grandir, continuer à aimer.

Par Hélène Cohen, Genevieve Kingston
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Hélène Cohen, Genevieve Kingston

Editeur

Robert Laffont

Genre

Littérature anglo-saxonne

Comment te dire ?

Genevieve Kingston trad. Hélène Cohen

Paru le 08/01/2026

33 pages

Robert Laffont

21,90 €

ActuaLitté
9782221263143
