#Roman étranger

Hystérie collective

Catherine Gibert, Lionel Shriver

Plus provocatrice et caustique que jamais, Lionel Shriver s'inspire de l'actualité pour livrer la satire aussi jubilatoire que glaçante d'une Amérique gangrenée par la bien-pensance, le politiquement correct et la cancel culture. Liste des mots interdits : Stupide, idiot, bête, haut potentiel, méritocratie, etc. , etc. Sont désormais proscrits : Les devoirs, les tests, les notes, les examens. Les entretiens d'embauche. Les bilans de compétences. Conséquences : Enfants, parents, voisins, collègues, amis, amants, époux sont invités à se dénoncer les uns les autres. Tout contrevenant s'expose à un avertissement, une amende, voire à une peine de prison. Professeure à l'université, Pearson se demande encore comment les Etats-Unis en sont arrivés là. Depuis que le mouvement pour la Parité mentale a pris le pouvoir, les enfants n'apprennent plus à lire, le niveau des étudiants a chuté, les dîners où l'on débattait à bâtons rompus sont devenus sinistres. Heureusement, il lui reste sa meilleure amie, Emory, pour ironiser sur la situation. Les deux femmes se connaissent depuis l'adolescence, la confiance entre elles est totale. Ou du moins Pearson le croit-elle...

Chez Belfond

|

Auteur

Editeur

Genre

Littérature anglo-saxonne

Lionel Shriver trad. Catherine Gibert

Paru le 08/01/2026

336 pages

23,00 €

9782714404138
