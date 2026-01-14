Inscription
#Essais

Plan comptable général

Sébastien Paugam

ActuaLitté
L'outil de travail indispensable pour tous (étudiants, candidats, professionnels...) conforme au nouveau règlement de l'ANC, entré en vigueur le 1er janvier 2025. Il comporte plusieurs modifications de grande ampleur impliquant des changements de pratiques pour bon nombre d'entreprises : nouvelle définition et présentation des éléments du résultat exceptionnel, suppression de la technique des transferts de charges, modernisation du plan de comptes, des modèles d'états financiers. Autorisé aux examens et concours, ce support pratique, au format dépliant, comporte tous les comptes classés par couleur pour une meilleure lisibilité.

Par Sébastien Paugam
Chez Foucher

|

Auteur

Sébastien Paugam

Editeur

Foucher

Genre

Comptabilité générale

Plan comptable général

Sébastien Paugam

Paru le 14/01/2026

64 pages

Foucher

2,99 €

ActuaLitté
9782216178681
