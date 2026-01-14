Plan comptable général

L'outil de travail indispensable pour tous (étudiants, candidats, professionnels...) conforme au nouveau règlement de l'ANC, entré en vigueur le 1er janvier 2025. Il comporte plusieurs modifications de grande ampleur impliquant des changements de pratiques pour bon nombre d'entreprises : nouvelle définition et présentation des éléments du résultat exceptionnel, suppression de la technique des transferts de charges, modernisation du plan de comptes, des modèles d'états financiers. Autorisé aux examens et concours, ce support pratique, au format dépliant, comporte tous les comptes classés par couleur pour une meilleure lisibilité.